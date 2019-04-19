У Києві утворились численні пробки

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки на Південному мосту, біля метро "Шулявська", "Золоті ворота", "Університет", "Хрещатик"

У Києві 19 квітня утворились численні пробки на дорогах, зокрема на вулиці Королевській, Миколи Грінченка та Майдані Незалежності. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на Набережному шосе, вулиці Велика Житомирська, вулиці Нижній Вал, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейна, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Шевковична, бульварі Дружби Народів, на Наддніпрянському шосе.

Зокрема, пробки на Південному мосту, біля метро "Шулявська", "Золоті ворота", "Університет", "Хрещатик", "Олімпійська", "Дружби народів", "Нивки". Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на лівому березі, на Харківському шосе.

Фото: пробки у Києві (скріншот)

Нагадаємо, через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" зачинено на вхід та вихід три станції метро. На вхід та вихід зачинені станції "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

Додамо, з 12 квітня до 3 травня частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.