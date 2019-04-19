ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Києві утворились численні пробки

Новини » Суспільство    19.04.2019 - 16:22
У Києві утворились численні пробки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Пробки на Південному мосту, біля метро "Шулявська", "Золоті ворота", "Університет", "Хрещатик"

У Києві 19 квітня утворились численні пробки на дорогах, зокрема на вулиці Королевській, Миколи Грінченка та Майдані Незалежності.  Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на дані Google Maps.

На правому березі пробки утворились на Набережному шосе, вулиці Велика Житомирська, вулиці Нижній Вал, вулиці Юрія Іллєнка, проспекті Перемоги, вулиці В'ячеслава Чорновола, вулиці Січових Стрільців, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Басейна, вулиці Михайла Грушевського, вулиці Шевковична, бульварі Дружби Народів, на Наддніпрянському шосе.

Зокрема, пробки на Південному мосту, біля метро "Шулявська", "Золоті ворота", "Університет", "Хрещатик", "Олімпійська", "Дружби народів", "Нивки". Зазначимо, що ускладнений рух транспорту на лівому березі, на Харківському шосе.

 
Фото: пробки у Києві (скріншот)

Нагадаємо, через проведення дебатів на НСК "Олімпійський" зачинено на вхід та вихід три станції метро. На вхід та вихід зачинені станції "Олімпійська", "Палац спорту", "Площа Льва Толстого".

 Додамо, з 12 квітня до 3 травня частково обмежено рух транспорту по шляхопроводу на Харківському шосе через залізничні колії. Обмеження почнуть діяти з 10:00 12 квітня у зв'язку з проведенням робіт з ремонту деформаційних швів.

Поліція практично завершила підготовку до дебатів на стадіоні У Києві на Великодні вихідні громадський транспорт працюватиме довше
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: онлайн Результати виборів президента України
Новини України КиївКиїв
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся