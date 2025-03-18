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Представляют угрозу: израильская армия ударила по военным объектам в Сирии

Вторник 18 марта 2025 01:17
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Представляют угрозу: израильская армия ударила по военным объектам в Сирии Иллюстративное фото: армия Израиля поразила объекты на юге Сирии (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в понедельник, 17 марта, Армия обороны Израиля нанесла удары по военным объектам на юге Сирии. Их признали такими, которые представляют угрозу для Государства Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ЦАХАЛ.

Отмечается, что военные атаковали командные центры и военные объекты, содержащие оружие и военную технику предыдущего режима Башара Асада. Действующая власть и исламские группировки пытаются сделать их пригодными для многократного использования.

"Присутствие военных объектов на юге Сирии представляет угрозу для Государства Израиль. ЦАХАЛ не допустит присутствия военной угрозы на юге Сирии и будет действовать против нее", - отмечается в сообщении.

Добавим, что недавно Армия Израиля нанесла удар по военным объектам "Хезболлы" в Ливане, на которых были обнаружены террористы и оружие группировки.

Израильские военные отметили, что террористическая деятельность на этих объектах представляет угрозу для Государства Израиль и является вопиющим нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

Ситуация в Сирии

В декабре 2024 года боевики исламского движения "Хайят Тахрир аш-Шам" захватили ключевые города Сирии и столицу Дамаск. Диктатор Башар Асад потерял власть и сбежал с семьей в Россию. Временным лидером страны был назначен лидер движения Ахмед аль-Шараа.

С тех пор армии Израиля и США время от времени атакуют объекты исламских группировок. Таким образом правительства этих стран пытаются не допустить расширения влияния исламистов на фоне общей нестабильности и политического кризиса в стране.

В начале марте сторонники Асада атаковали провинции Сирии. В результате боев с силовиками новой власти, с обеих сторон погибли 48 человек.

Сирийский лидер Шараа назвал эти столкновения попыткой сторонников Асада погрузить страну в гражданскую войну.

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