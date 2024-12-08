Байден назвал падение режима Асада в Сирии "актом справедливости"

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию Белого дома.

Также Байден добавил, что США будут взаимодействовать с партнерами с целью снижения рисков, исходящих от Сирии. В частности, Соединенные Штаты поддержат Израиль, Иорданию, Ирак и Ливан в свете возможных угроз со стороны Сирии, а также проведут консультации с их руководством.

"Наконец-то режим Асада пал. Этот режим жестоко обращался, пытал и убивал буквально сотни тысяч невинных сирийцев. Падение режима — это основополагающий акт справедливости. Это момент исторической возможности для многострадального народа Сирии построить лучшее будущее для своей гордой страны", - заявил он выступая в Белом доме.

В ходе выступление Байден подчеркнул, что этот акт предоставит сирийцам историческую возможность.

Напомним, что сегодня 8 декабря 2024 года правление Асада в Сирии закончилось. Он улетел из страны, а утром в сирийскую столицу Дамаск уже вошли повстанцы.

В свою очередь премьер-министр страны Мохаммед аль-Джалали заявил, что готов передать власть оппозиции и будет сотрудничать с любым избранным народом руководством.

Вечером этого дня российские государственные СМИ сообщили, что Асад сбежал в Москву. По их информации, российские власти предоставили ему и его семье убежище.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.