Становлять загрозу: ізраїльська армія вдарила по військових об'єктах у Сирії
Ввечері у понеділок, 17 березня, Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по військових об'єктах на півдні Сирії. Їх було визнано такими, що становлять загрозу для Держави Ізраїль.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ЦАХАЛ.
Зазначається, що військові атакували командні центри та військові об'єкти, що містять зброю та військову техніку попереднього режиму Башара Асада. Чинна влада та ісламські угруповання намагаються зробити їх придатною для багаторазового використання.
"Присутність військових об'єктів на півдні Сирії становить загрозу для Держави Ізраїль. ЦАХАЛ не допустить присутності військової загрози на півдні Сирії та буде діяти проти неї", - йдеться у повідомленні.
Додамо, що нещодавно армія Ізраїлю завдала удару по військових об'єктах "Хезболли" у Лівані, на яких були виявлені терористи і зброя угруповання.
Ізраїльські військові зазначили, що терористична діяльність на цих об'єктах становить загрозу для Держави Ізраїль і є кричущим порушенням домовленостей між Ізраїлем та Ліваном.
Ситуація в Сирії
У грудні 2024 року бойовики ісламського руху "Хайят Тахрір аш-Шам" захопили ключові міста Сирії та столицю Дамаск. Диктатор Башар Асад втратив владу та втік із родиною в Росію. Тимчасовим лідером країни було призначено лідера руху Ахмеда аль-Шараа.
Відтоді армії Ізраїлю та США час від часу атакують об'єкти ісламських угруповань. Таким чином уряди цих країн намагаються не допустити розширення впливу ісламістів на тлі загальної нестабільності та політичної кризи в країні.
На початку березня прихильники Асада атакували провінції Сирії. Внаслідок боїв з силовиками нової влади, з обидвох сторін загинули 48 людей.
Сирійський лідер Шараа назвав ці сутички спробою прихильників Асада занурити країну в громадянську війну.
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