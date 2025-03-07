В Сирии сторонники Асада совершили нападения: десятки людей погибли
Вооруженные люди, которых считают сторонниками режима Башара аль-Асада, совершили внезапные нападения в нескольких районах Сирии. Погибли десятки людей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Сторонники Асада совершили нападения на портовый город Латакия и другие районы. Отмечается, что в Латакии, Тартусе, Хомсе и вдоль побережья Средиземного моря в ночь на 7 марта действовал комендантский час.
Bloomberg напоминает, что Россия имеет военно-морскую базу в Тартусе.
Сирийское информагентство Sana указывает, что наступление было "заранее спланировано", охватило несколько объектов безопасности в прибрежном городе Джабле и окружающей сельской местности. В результате атаки повреждены правительственные помещения, а также государственная и частная собственность.
По данным Сирийской обсерватории по соблюдению прав человека, во время боев с обеих сторон погибли 48 человек. Среди погибших четверо гражданских. Сообщается, что удалось задержать трех нападавших в Латакии.
Во многих других городах, в частности Дамаске, Идлибе и Хаме, прошли митинги в поддержку действующего правительства.
Представитель Министерства обороны Сирии Хасан Абдул-Гани призвал сторонников Асада сдаться.
Падение режима Асада
Напомним, в начале декабря 2024 года в Сирии был свергнут режим Башара Асада, семья которого была у власти десятилетиями.
Таким образом власть в Сирии перешла к повстанческим силам, а президентом в переходный период объявили лидера повстанцев Ахмеда аль-Шараа. Мировые лидеры приветствовали падение режима Асада.
Сам Башар Асад с семьей бежал в Россию, где он якобы находится до сих пор.
Украина поддержала Сирию после свержения режима Асада. Украина отправляла в Сирию зерно и другое продовольствие. Глава МИД Андрей Сибига в конце 2024 года посетил Сирию с официальным визитом.
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