В Сирии сторонники Асада совершили нападения: десятки людей погибли

Вооруженные люди, которых считают сторонниками режима Башара аль-Асада, совершили внезапные нападения в нескольких районах Сирии. Погибли десятки людей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Сторонники Асада совершили нападения на портовый город Латакия и другие районы. Отмечается, что в Латакии, Тартусе, Хомсе и вдоль побережья Средиземного моря в ночь на 7 марта действовал комендантский час.

Bloomberg напоминает, что Россия имеет военно-морскую базу в Тартусе.

Сирийское информагентство Sana указывает, что наступление было "заранее спланировано", охватило несколько объектов безопасности в прибрежном городе Джабле и окружающей сельской местности. В результате атаки повреждены правительственные помещения, а также государственная и частная собственность.

По данным Сирийской обсерватории по соблюдению прав человека, во время боев с обеих сторон погибли 48 человек. Среди погибших четверо гражданских. Сообщается, что удалось задержать трех нападавших в Латакии.

Во многих других городах, в частности Дамаске, Идлибе и Хаме, прошли митинги в поддержку действующего правительства.

Представитель Министерства обороны Сирии Хасан Абдул-Гани призвал сторонников Асада сдаться.