Состояние Саакашвили ухудшается: есть угроза, что будет прикован к постели, - заключение врачей

Группа медиков, посетившая 2 апреля экспрезидента Грузии Михеила Саакашвили, пришла к выводу, что его состояние после их предыдущего визита 19 февраля ухудшилось. Он может быть прикован к кровати.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Грузия Online .

Как сообщается, группа специалистов, созданная при Народном защитнике Грузии для мониторинга состояния Саакашвили, обнародовала очередное медицинское заключение о состоянии экспрезидента.

Врачи отметили, что Саакашвили потерял еще четыре килограмма веса в результате атрофии мышц, значительно ограничен в передвижениях из-за слабости, а при попытке встать у него падает давление, сопровождающееся потерей равновесия и нарушением координации.

По мнению медиков, в случае дальнейшей потери веса он может оказаться прикованным к постели и из-за слабости не сможет передвигаться.