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Стан Саакашвілі погіршується: є загроза, що буде прикутим до ліжка, - висновок лікарів

Фото: Міхеїл Саакашвілі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Група медиків, яка відвідала 2 квітня експрезидента Грузії Міхеїла Саакашвілі, дійшла висновку, що його стан після їхнього попереднього візиту 19 лютого погіршився. Він може бути прикутим до ліжка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Грузія Online.

Як повідомляється, група фахівців, створена при Народному захиснику Грузії для моніторингу стану Саакашвілі, оприлюднила черговий медичний висновок щодо стану експрезидента.

Лікарі зазначили, що Саакашвілі втратив ще чотири кілограми ваги внаслідок атрофії м'язів, значно обмежений у пересуваннях через слабкість, а під час спроби встати в нього падає тиск, що супроводжується втратою рівноваги та порушенням координації.

На думку медиків, у разі подальшої втрати ваги він може виявитися прикутим до ліжка і через слабкість не зможе пересуватися.

Нагадаємо, раніше Саакашвілі заявляв, що перебуває "на межі смерті" в лікарні, куди його перевели з в'язниці.

Раніше Польща заявляла про готовність прийняти на лікування Саакашвілі.

Пізніше польським медикам надали доступ до Саакашвілі.

До того ж, Європарламент ухвалив резолюцію, якою закликав Грузію помилувати Саакашвілі.

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ГрузіяМіхеіл Саакашвілі