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Польским медикам предоставили доступ к Саакашвили, - журналист

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Четверг 16 марта 2023 11:29
Польским медикам предоставили доступ к Саакашвили, - журналист Фото: Михеил Саакашвили (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Польская бригада медиков получит доступ к Михеилу Саакашвили, которого перевели из грузинской тюрьмы в больницу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter брюссельского корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка.

"Польской бригаде медиков предоставили доступ к Саакашвили. Даты, когда они поедут в Грузию, пока нет", - написал он со ссылкой на чиновников ЕС.

Журналист подчеркнул, что речь идет не о переводе бывшего президента в Польшу или в другую страну, а о предоставлении доступа медикам.

Отметим, что Саакашвили заявлял, что находится "на грани смерти" в больнице, куда его перевели из тюрьмы.

Ранее Польша заявляла о готовности принять на лечение Саакашвили.

К тому же, Европарламент принял резолюцию, которой призвал Грузию помиловать Саакашвили.

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Польша Грузия Евросоюз Михаил Саакашвили
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