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Стало известно, сколько украинцев пострадало от мин с начала войны

Киев, Понедельник 04 ноября 2024 16:12
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Стало известно, сколько украинцев пострадало от мин с начала войны Иллюстративное фото: с начала войны от мин пострадало более тысячи украинцев (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

С начала полномасштабного вторжения россиян в Украине от мин пострадало более тысячи человек. Среди них - 100 детей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в Telegram.

"По состоянию на 01.11.2024 с начала полномасштабного вторжения в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 068 человек, из которых дети - 100, взрослые - 968", - сказано в сообщении.

В управлении противоминной деятельности также уточнили, что среди пострадавших:

  • 199 фермеров;
  • 80 пенсионеров;
  • 112 работников критической инфраструктуры;
  • 79 водителей;
  • 90 учеников.

Украинские правоохранители открывают уголовные производства касательно нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны по фактам каждого подрыва украинцев на российских минах.

К слову, в начале октября стало известно, что российские оккупанты начали маскировать мины "Лепесток", чтобы они стали еще более незаметными.

Враг обмазывает мины клеем и обваливает в почве, пыли или листьях. Тогда мины могут показаться камнями или мусором.

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