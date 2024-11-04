Стало известно, сколько украинцев пострадало от мин с начала войны
С начала полномасштабного вторжения россиян в Украине от мин пострадало более тысячи человек. Среди них - 100 детей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление противоминной деятельности, гражданской защиты и экологической безопасности в Telegram.
"По состоянию на 01.11.2024 с начала полномасштабного вторжения в Украину из-за вражеских мин и взрывоопасных остатков войны пострадало 1 068 человек, из которых дети - 100, взрослые - 968", - сказано в сообщении.
В управлении противоминной деятельности также уточнили, что среди пострадавших:
- 199 фермеров;
- 80 пенсионеров;
- 112 работников критической инфраструктуры;
- 79 водителей;
- 90 учеников.
Украинские правоохранители открывают уголовные производства касательно нарушения россиянами правил и обычаев ведения войны по фактам каждого подрыва украинцев на российских минах.
К слову, в начале октября стало известно, что российские оккупанты начали маскировать мины "Лепесток", чтобы они стали еще более незаметными.
Враг обмазывает мины клеем и обваливает в почве, пыли или листьях. Тогда мины могут показаться камнями или мусором.
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