ua en ru
Пн, 04 листопада News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стало відомо, скільки українців постраждали від мін з початку війни

Київ, Понеділок 04 листопада 2024 16:12
UA EN RU
Стало відомо, скільки українців постраждали від мін з початку війни Ілюстративне фото: від початку війни від мін постраждало понад тисячу українців (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні від мін постраждало понад тисячу людей. Серед них - 100 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки у Telegram.

"Станом на 01.11.2024 з початку повномасштабного вторгнення в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 068 осіб, з яких діти - 100, дорослі - 968", - сказано в повідомленні.

В управлінні протимінної діяльності також уточнили, що серед постраждалих:

  • 199 фермерів;
  • 80 пенсіонерів;
  • 112 працівників критичної інфраструктури;
  • 79 водіїв;
  • 90 учнів.

Українські правоохоронці відкривають кримінальні провадження щодо порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни за фактами кожного підриву українців на російських мінах.

До речі, на початку жовтня стало відомо, що російські окупанти почали маскувати міни "Пелюсток", щоб вони стали ще непомітнішими.

Ворог обмазує міни клеєм і обвалює у ґрунті, пилу чи листі. Тоді міни можуть здатися камінням чи сміттям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні
NEWS
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
Двері відкриті. Бригади ЗСУ закликають військових повертатись після СЗЧ
DAILY
Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США
Роман Коткореспондент РБК-Україна Не лише Трамп чи Гарріс. Чому для України важливі вибори до Конгресу США