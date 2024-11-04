Стало відомо, скільки українців постраждали від мін з початку війни

З початку повномасштабного вторгнення росіян в Україні від мін постраждало понад тисячу людей. Серед них - 100 дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління протимінної діяльності, цивільного захисту та екологічної безпеки у Telegram .

"Станом на 01.11.2024 з початку повномасштабного вторгнення в Україну через ворожі міни та вибухонебезпечні залишки війни постраждало 1 068 осіб, з яких діти - 100, дорослі - 968", - сказано в повідомленні.

В управлінні протимінної діяльності також уточнили, що серед постраждалих:

199 фермерів;

80 пенсіонерів;

112 працівників критичної інфраструктури;

79 водіїв;

90 учнів.

Українські правоохоронці відкривають кримінальні провадження щодо порушення росіянами правил та звичаїв ведення війни за фактами кожного підриву українців на російських мінах.