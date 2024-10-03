РФ начала маскировать мины "Лепесток", чтобы они были незаметными (фото)

Российские войска стали маскировать мины "Лепесток". Так они становятся незаметными и еще более опасными.

Об этом заявил глава Херсонской ГВА Роман Мрочко, пишет РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Оккупанты обмазывают мины клеем и обваливают в почве, пыли или листьях. Так мины становятся менее заметными, их можно ошибочно принять за камни или мусор" - рассказал он.

Мрочко попросил граждан быть осторожными, не касаться незнакомых предметов, рассказывать детям о взрывных устройствах и опасности, которую они представляют.

"Если вы наткнулись на подозрительный предмет, не приближайтесь к нему и не прикасайтесь к находке. Немедленно отойдите как можно дальше и сообщите об опасной находке по номеру "101". Эти простые шаги смогут спасти вашу жизнь", - добавил глава ГВА.

РФ начала маскировать мины "Лепесток", чтобы они были незаметными (t.me/roman_mrochko)