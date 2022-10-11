Ракетный террор и игра Лукашенко. Что задумал Путин и как это повлияет на войну

Россия уже второй день обстреливает украинские тыловые города и энергетическую инфраструктуру, пытаясь посеять панику среди населения. Дополнительный повод для беспокойства добавили вчерашние заявления Лукашенко. Возможно ли повторное наступление с Беларуси и что задумала Москва – в материале РБК-Украина.

Россия впервые за долгое время совершила массированную ракетную атаку на Украину. Под удар попали объекты энергетической инфраструктуры по всей стране. Чтобы прорвать украинскую систему ПВО, враг бьет одновременно разными видами ракет с разных направлений. В ход также шли иранские дроны-камикадзе, ЗРК C300 и РСЗО "Торнадо-С". По подсчетам Forbes, вчерашний обстрел обошелся России примерно в 400-700 миллионов долларов.

Пока в Киеве и регионах раздавались взрывы, еще большего накала обстановке добавляли новости из фронта. Утром в соцсетях стали распространять информацию о том, что россияне якобы везде перешли в наступление. А с севера в Украину якобы зашла колонна вражеских войск. Обе новости оказались фейком. Однако позже Лукашенко заявил, что вместе с Москвой они разворачивают региональную группировку войск, и анонсировал прием тысяч российских солдат.

Ракетная атака

В Кремле утверждают, что ракетный обстрел Украины – это ответ за повреждение Керченского моста, произошедшее двумя днями ранее. Поначалу российские пропагандисты путались в тезисах о том, кто и что стало причиной инцидента. До тех пор пока Путин не заявил, что по его сведениям за взрывами на мосту стоят украинские спецслужбы. Так ли это – до конца неизвестно. Даже в украинском информпространстве есть совсем разные версии на этот счет, вплоть до того, что все это дело рук самих россиян.

Но, по данным нашей военной разведки, оккупанты начали подготовку к массированным ударам по гражданской инфраструктуре еще 2 и 3 октября. Отталкиваясь от этой информации, можно построить две версии. Первая: подрывами на мосту российские спецслужбы якобы создали "адекватный" повод для ракетного "ответа".

Вторая: диверсия, устроенная украинцами, ускорила время запланированной атаки. Ведь представители военно-политического руководства не раз предупреждали, что агрессор может обстреливать объекты энергетической инфраструктуры. Но ожидалось, что эти атаки состоятся в холодную пору, чтобы оставить украинцев не только без света и воды, но и без тепла.

Какая версия не была бы верна, все они, похоже, сводятся к двум целям. В Москве, во-первых, хотели посеять панику среди населения. Возможно, россияне ошибочно полагают, что напуганные и недовольные украинцы будут давить на власть с тем, чтобы останавливать войну и признавать капитуляцию. На практике агрессор получает обратный эффект.

Одна из ракет, выпущенных агрессором 10 октября, прилетела в центр Киева (фото: GettyImages)

Но, пожалуй, главная цель вчерашних ударов – желание задобрить свою внутреннюю аудиторию. После серии неудач на фронте российское радикально-патриотическое общество "жаждало крови". Военные обозреватели и даже лояльные пропагандисты требовали от Кремля жесткого "ответа" в виде ударов по украинской критической инфраструктуре и неким "центрам принятия решений". Разве бы мог Путин выглядеть слабаком в глазах "подданных"? Бывший спичрайтер российского президента Аббас Галлямов когда-то очень метко сказал, что "сила – единственный источник легитимности Путина".

"С какой целью Путин отдал указ о массированном использовании ракет, которых у них уже не так много? Ведь почти 85 ракет в сутки – это уровень расходов ракет конца февраля этого года. Это делается для того, чтобы удовлетворить "ура-патриотическую" прослойку российского общества, которая начала обвинять непосредственно Путина в том, что он ничего не делает, чтобы сломить украинское сопротивление", – считает экс-начальник пресс-службы Генштаба, полковник Владислав Селезнев.

Кроме того, Путин, похоже, попытался "отбелить" военное руководство за прежние провалы. Кремлевский диктатор заявил, что ракетные удары были произведены по предложению минобороны и генштаба РФ, чьи "головы" требуют Кадыров, Пригожин и прочая радикальная "публика". Идея о массовой атаке могла также исходить от командующего российских оккупационных войск в Украине Сергея Суровикина, который захотел "выслужиться" в новой должности. Ранее он возглавлял воздушно-космические силы РФ.

Даже если Путину и удалось спустить внутренний пар, эти ракетные обстрелы никак не влияют непосредственно на поле боя. Скорее – наоборот. Каждая "порция" таких атак лишь добавляет мотивации нашей армии воевать за свою землю. Каждый акт терроризма против гражданского населения еще больше убеждает Запад усиливать военно-техническую помощь Украине.

"Это не повлияет на тактическую и стратегическую ситуацию в зоне боевых действий. Уничтожая ТЭЦ, памятник Грушевского или детскую площадку, они не решают свои проблемы на фронте. С другой стороны, эти удары – очень большая ошибка Москвы. Это будет еще одно напоминание партнерам о том, что Украине немедленно нужны современные комплексы ПВО", – отметил эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Ход Лукашенко

Вчерашние заявления Лукашенко стоит пока воспринимать как элемент той же информационной кампании, которую россияне хотели устроить вчера. Опрошенные изданием эксперты сомневаются в том, что в обозримом будущем вообще возможно повторное наступление российско-беларусских войск на севере.

Если предположить, что Путин действительно решил повторить такую атаку, то, во-первых, на ее подготовку требуется время. Это не случится ни завтра, ни на этой неделе как минимум. И во-вторых, эта авантюра закончится для противника таким же поражением, как и их бегство в апреле этого года.

Остатки российских войск после неудачной попытки взять украинскую столицы в апреле были вынуждены отступить из севера (фото: GettyImages)

Тогда контингент, наступающий на столицу, по разным оценкам, насчитывал от 15 до 30 тысяч человек. В нашем ГУР сообщили, что сейчас в Беларуси собираются разместить 20 тысяч российских войск.

Разница в том, что теперь это будут слабо обученные мобилизованные, а не профессиональные контрактники, которые вторглись в Украину в феврале и которые в конечном счете были разгромлены. Если допустить, что Лукашенко принял решение вступить в войну, то беларусская армия все равно не спасет ситуацию. Уровень ее готовности к наступательным действиям примерно такой же, как и российских мобилизованных.

"Чтобы вести боевые действия, тысяч мобилизованных недостаточно. Они должны быть переформатированы в воинские части, необходимо создать систему управления, назначить командиров, создать систему продовольственного обеспечения и так далее. Только на этап формирования воинских частей требуется 2-3 месяца", – говорит эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

Еще до двух месяцев займет подготовка на полигонах, плюс месяц – на организационные вопросы, перемещение, интеграцию в существующие системы обеспечения, ПВО, управления.

"Сам процесс создания ударной группировки также требует времени. Все на участке в сотни километров фронта должны занять свои места, из которых будут участвовать в операции. Артиллерия – на свое, командные пункты – на свое, тыл – на свое. Это огромный комплекс мероприятий, который идет фактически круглосуточно в течение минимум месяца", – отметил Кевлюк.

То есть на процесс подготовки россиян к наступлению может уйти полгода. Если это делать в экспресс-режиме, кое-как можно справиться и за 3-4 месяца, считает эксперт.

Будет ли Лукашенко участвовать в российской авантюре? По этому поводу по-прежнему есть большие сомнения. Беларусский диктатор, вероятно, продолжит давать россиянам территорию, воздушное пространство, инфраструктуру – только чтобы прямо не вступать в войну.

"Кроме того, он дает оккупационной армии Путина оружие и боеприпасы. Мы слышали сообщения от украинской разведки, что эшелоны вооружения отправляются из Беларуси для российской армии. Но если бы белорусская армия планировала атаковать, то им бы самим понадобилось это вооружение для собственных нужд", – обратил внимание Селезнев.

Лукашенко может создавать видимость, что готов прямо вступить в войну против Украины (фото: president.gov.by)

Лукашенко не захотел ввязываться в боевые действия в феврале, когда россияне имели явное превосходство. Едва ли он согласится делать это сейчас, когда положение агрессора видится достаточно шатким, уточнил собеседник. Последние маневры Лукашенко – это, скорее, создание иллюзии угрозы на севере, считает Кевлюк.

"У России не хватает ресурсов взять хотя бы пару сел в Донецкой области, противодействовать украинскому наступлению на рубеже Кременная - Сватово и в Херсонской области. Из кого они собираются формировать группировку на севере? Думаю, это дополнительное информационное давление по подготовке воображаемой группировки на севере, которую как ИПСО запустили вместе с ракетными ударами", – предположил эксперт.

Как вариант, россияне перебросят в Беларусь какое-то количество мобилизованных и будут просто держать их там, создавая дополнительное напряжение у наших границ. Москва, возможно, надеется, что из-за потенциальной угрозы Украина начнет стягивать к северной границе войска с других направлений. Это бы, в свою очередь, позволило россиянам улучшить свои позиции на юге или востоке. Однако за беларусским направлением уже закреплена отдельная группировка Сил обороны. За семь месяцев они построили сеть инженерно-фортификационных сооружений вдоль границ и готовы отражать атаки противника.