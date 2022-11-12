Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Правительство Эстония передаст Украине генераторы.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.
"Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - пишет Кулеба.
Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.
Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Кулеба сегодня, 12 ноября, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
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