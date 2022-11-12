Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Правительство Эстония передаст Украине генераторы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - пишет Кулеба.

Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.