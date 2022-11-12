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Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба

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Суббота 12 ноября 2022 16:50
Эстония передаст Украине генераторы для преодоления энергетических проблем, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба встретился с эстонским коллегой Урмасом Рейнсалу. Правительство Эстония передаст Украине генераторы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт Кулебы.

"Разговаривал с моим другом, министром иностранных дел Эстонии Урмасом Рейнсалу. Мы скоординировали шаги на пути к созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины", - пишет Кулеба.

Также министр поблагодарил Эстонию за ее решение передать Украине генераторы для решения энергетических проблем.

Напомним, РБК-Украина также писало о том, что Кулеба сегодня, 12 ноября, встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

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