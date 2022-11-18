"Звоните в СБУ". Шмыгаль дал совет украинцам из-за проблем со ввозом генераторов на таможне
Украинцам советуют обращаться в Службу безопасности Украины в случае возникновения проблем на таможне с ввозом генераторов. Так, каждый гражданин Украины освобождается от уплаты НДС и ввозной пошлины за товары, которые улучшают энергообеспечение.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на премьер-министра Дениса Шмыгаля на заседании Кабинета Министров.
По его словам, только за 17 ноября в Украину было завезено 8577 генераторных установок.
"Но у нас были жалобы на трудности по их ввозу физлицами. Якобы действие решения (об освобождении от уплаты НДС и пошлины - ред.) правительства не распространяется на физических лиц. Это не так", - сказал он.
Шмыгаль подчеркнул, что каждый украинец может без уплаты пошлины и НДС ввезти в Украину необходимые ему генераторы и зарядные станции.
"Поэтому принимаем протокольное решение об обеспечении беспрепятственного таможенного оформления этих товаров для физических лиц. Если кто-то на таможне будет препятствовать - призываю немедленно обращаться на горячую линию СБУ", - сказал премьер-министр.
Напомним, 16 ноября Кабмин принял постановление, которое упрощает импорт генераторов и другого энергетического оборудования.
Кроме того, 10 октября в Украине вступило в силу постановление правительства, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и ряд других товаров.
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