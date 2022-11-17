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В Украине упростили импорт генераторов и энергооборудования

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Украина, Четверг 17 ноября 2022 13:50
В Украине упростили импорт генераторов и энергооборудования Фото: Импорт генераторов и энергооборудования освободили от требований (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины принял постановление, упрощающее импорт генераторов и другого энергетического оборудования. Соответствующее решение правительство утвердило на заседании 16 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минэкономики .

Согласно решению, на период военного положения к таким товарам не будут применять требования о наличии декларации о соответствии и маркировке знаком соответствия техническим регламентам.

Как отметили в пресс-службе, ранее правительство освободило от ввозной пошлины и НДС генераторы, аккумуляторы и другое оборудование, помогающее улучшить энергообеспечение.

"Но на таможне импортеры сталкивались с проблемами оформления таких товаров. Нынешнее постановление должно устранить эти несоответствия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине 10 октября, вступило в силу постановление Кабмина, согласно которому отменяется ввозная пошлина на генераторы, аккумуляторы и еще ряд товаров.

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Министерство экономики
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