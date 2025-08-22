ua en ru
В Украине создадут новую систему учета служебного жилья по европейским моделям

Пятница 22 августа 2025 17:34
В Украине создадут новую систему учета служебного жилья по европейским моделям
Автор: Юлия Бойко

С 31 декабря в Украине могут отменить правила пользования служебным жильем - оно будет исключительно за деньги и исключительно временным. Это предусмотрено в законопроекте, который уже готовят ко второму чтению.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Главу Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

Обновление правил служебного жилья

По словам Елены Шуляк, если не принять новый законопроект, служебное жилье в Украине так и останется социальным инструментом, давно потерявшим эффективность из-за правового архаизма.

Она объяснила - принятым в первом чтении законопроектом "Об основных принципах жилищной политики" (№12377) предусматривается отмена с 31 декабря 2025 года Жилищного кодекса Украины, который не пересматривался с 1983 года, и который уже давно абсолютно неэффективен.

В частности, в рамках законопроекта заложен инструментарий "служебного жилья", объединяющий традиционный инструмент служебного жилья с современными цифровыми подходами и лучшими практиками европейских стран.

Кто сможет получить служебное жилье

Согласно законопроекту, служебное жилье - это жилье, которое предоставляется в аренду лицам, которые в связи с характером их трудовых отношений, прохождением службы должны проживать по месту работы или вблизи него.

Служебное жилье из государственного жилищного фонда и жилищного фонда территориальных общин может быть предоставлено исключительно определенным категориям граждан.

В то же время органы местного самоуправления могут самостоятельно определять категории граждан, которым предоставляется служебное жилье из жилищного фонда территориальных громад.

В "Институте жилья" отмечают, что такие полномочия являются очень важным элементом учета роли громад в развитии потенциала своего региона, особенно профессионального и кадрового.

Что касается государственного жилищного фонда, то в этом случае перечень категорий определяется централизованно Кабинетом Министров Украины.

Платное пользование и временный характер проживания

"Пользование служебным жильем должно быть платным. Арендаторы платят арендную плату, порядок определения ее размера утверждается КМУ. В случае прекращения трудовых отношений, аренда прекращается", - пояснила Елена Шуляк.

Как она отметила, для отдельных категорий предусматривается, что выселение возможно исключительно при условии предоставления другого жилья, а именно: лица с инвалидностью, получившие повреждение здоровья, связанное с исполнением трудовых обязанностей при осуществлении трудовых отношений или прохождением службы у субъекта предоставления служебного жилья.

Важно, что в законопроекте указывается временный характер проживания в служебном жилье - оно предоставляется исключительно на период исполнения служебных обязанностей. Прекращение трудовых отношений автоматически влечет за собой утрату права пользования этим жильем.

"Служебное жилье - это важный, но уязвимый инструмент социальной поддержки. Служебное жилье в Украине - социальный инструмент, потерявший эффективность из-за правового архаизма", - акцентировала нардеп.

Служебное жилье в Европе и США: какие правила

В заключение Елена Шуляк отметила, что предлагаемый законопроектом подход к использованию служебного жилья полностью соответствует международной практике в этой сфере.

Как свидетельствуют данные из аналитического отчета, подготовленного "Институтом жилья", служебное жилье там - временный ресурс, а не потенциальный объект собственности. Так, в Германии, США, Польше, Великобритании действуют модели:

  • не разрешают приватизацию;
  • имеют упорядоченный учет;
  • связывают доступ к жилью с мобильностью, служебным статусом, а не должностью;
  • работают на условиях льготной или субсидируемой аренды.

Напомним, ранее Елена Шуляк рассказала о создании Единого государственного реестра служебного жилья, а также кто и при каких условиях сможет пользоваться служебным жильем после реформы.

