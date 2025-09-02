Служебное жилье запретят приватизировать. Рада осенью должна принять законопроект, - Шуляк

Законопроект, который отменяет практику предоставления служебного жилья в собственность, парламент обязан окончательно принять уже этой осенью. Поскольку это часть жилищной реформы, которая является маяком Ukraine Facility.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии "Слуга Народа" Елену Шуляк.

Как отметила парламентарий, обязательными нормами, которые не должны измениться, несмотря на правки, является запрет приватизации служебного жилья и его использование по условиям льготной аренды.

Елена Шуляк рассказала, что в принятый в первом чтении законопроект №12377, который дает старт жилищной реформе в Украине и, среди прочего, изменяет правила пользования служебным жильем, подали около 3 тыс. правок.

Однако подавляющее большинство из них - так называемый поправочный спам, который фактически не отрицает нормы, предложенные документом. Более того, тысячу поданных правок депутаты сняли почти сразу, как подали их после принятия законопроекта 16 июля.

"Мы продолжаем еженедельно проводить заседания рабочей группы, созданной для отработки поданных правок. К обсуждению привлекаются нардепы, представители правительства, органов государственной и местной власти, правоохранительных органов, экспертных организаций в сфере жилья и т.д. По состоянию на данный момент удалось отработать почти 900 правок", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что механизм "разгосударствления" превратил служебное жилье в способ безвозмездной приватизации и нечестное завладение служебным жильем в Украине.

Из последних случаев - раздача в собственность служебного жилья в академии МВД, судьям, их помощникам, уже имеющим собственную недвижимость, и не одну.

Зато те граждане, которые по работе имеют право пользоваться служебным жильем - в частности, учителя, врачи, полицейские - действительно нуждаются в улучшении жилищных условий, такой возможности лишены.

Когда примут законопроект

Исправить это должно окончательное принятие законопроекта №12377, после реализации которого служебное жилье в Украине начнет играть свою настоящую роль - временного жилья, предоставляемого в аренду тем, кто по специфике работы должен проживать рядом, акцентировала Елена Шуляк.

Его цель - не замещать социальное жилье, а служить эффективным инструментом для обеспечения кадрами, необходимыми громадам и государству.

Парламентарий сообщила, что механизм предоставления служебного жилья в большинстве стран следующий: после увольнения работника служебное жилье переходит новому сотруднику. По тому же принципу будет работать и система служебного жилья в Украине.

Шуляк говорит, что изменение правил распределения и пользования служебным жильем назрело очень давно.

"Однако на этот раз мы рассчитываем, что оно наконец-то произойдет, поскольку этого требует от Украины Евросоюз по программе Ukraine Facility. Для этого есть и четкий дедлайн - 4 квартал текущего года, то есть провести его через сессионный зал во втором чтении нужно уже этой осенью. Темпы, с которыми мы работаем в рамках поданных поправок, дают надежду, что это в конце концов произойдет", - подчеркнула она.

Кто сможет получить служебное жилье

Служебное жилье, отметила Шуляк, не будет подлежать приватизации и предоставляться только на период исполнения служебных обязанностей, что должно исключить злоупотребление.

Список категорий лиц, которые будут иметь право на такое жилье, для Государственного жилищного фонда будет определять Кабмин, а для местных - сами громады.

Исключение - военные и ветераны. Они будут продолжать получать жилье от государства в собственность, то есть из Государственного жилищного фонда.

"Более того, право военных и ветеранов на получение бесплатного жилья после окончательного принятия законопроекта №1237 наоборот будет усилено", - резюмировала Елена Шуляк.