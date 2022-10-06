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Силы ПВО ночью сбили девять иранских дронов-камикадзе

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Четверг 06 октября 2022 08:00
Силы ПВО ночью сбили девять иранских дронов-камикадзе Фото: силы ПВО ночью сбили девять иранских дронов-камикадзе (Getty Іmages)
Автор: Артур Родивилов

Противовоздушная оборона Украина за ночь сбила девять иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Отмечается, что ночью войска РФ атаковали Украину дронами "Шахид".

"Ночью российские оккупационные войска атаковали Украину беспилотниками-камикадзе иранского производства. Девять дронов-камикадзе уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 5 октября ВСУ уничтожили шесть иранских дронов. В то же время оккупанты атаковали дронами-камикадзе Белую Церковь Киевской области. Россияне ударили по объектам инфраструктуры.

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