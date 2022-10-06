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ВСУ за пять часов сбили четыре иранских дрона

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Украина, Четверг 06 октября 2022 21:36
ВСУ за пять часов сбили четыре иранских дрона Фото: ВСУ за пять часов сбили четыре иранских дрона (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 6 октября, украинские военные сбили четыре иранских дрона и один российский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу командования Воздушных сил ВСУ.

"6 октября с 15:00 по 20:00 на юге Украины подразделения зенитных ракетных войск Воздушных сил уничтожили пять беспилотников оккупантов", - говорится в сообщении.

  • один ударный иранский беспилотный авиационный комплекс "Mohajer-6";
  • три иранских БПЛА-камикадзе "Shahed-136";
  • один БПЛА оперативно-тактического уровня "Орлан –10".

Военные добавили, что это была отличная командная работа подразделений зенитных ракетных войск, а именно воздушных командований "Центр", "Запад" и "Юг".

Напомним, что силы ПВО ночью сбили девять иранских дронов-камикадзе.

Также в сети появилось видео уничтожения иранского дрона-камикадзе россиян, которым они пытались атаковать Николаев.

Российские войска за все время применили против Украины 86 иранских дронов. Из них 60% были уничтожены украинскими войсками.

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