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Повреждена крыша и стены дома: первые последствия атаки РФ по Хмельницкому району

Среда 09 июля 2025 08:06
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Повреждена крыша и стены дома: первые последствия атаки РФ по Хмельницкому району Фото: информации о травмированных не поступало (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 9 июля россияне массированно атаковали западную часть Украины дронами и ракетами. В частности, в Хмельницком районе зафиксированы последствия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина.

"По результатам ночной атаки по состоянию на сейчас известно о повреждении крыши и стены в одном из частных домов Хмельницкого района", - говорится в сообщении.

Также он уточнил, что информации о травмированных не поступало. Как проинформировал глава ОВА, данные по сбиванию вражеских целей будут сообщены позже.

Обстрел Украины

Напомним, что в ночь на 9 июля россияне запустили по Украине большое количество дронов, а также ракет. В частности, враг поднимал в небо как минимум МиГ-31К, но если верить мониторинговых каналам, то были и другие самолеты.

В результате вражеской атаки взрывы гремели в Киеве, Харькове, Запорожье, но главной целью врага был Луцк. Там на протяжении всей ночи было громко.

Ближе к утру мэр города Игорь Полищук сообщил, что в Луцке зафиксированы пожары и повреждения. Информации о пострадавших не было.

"Есть возгорание и повреждение гаражей на территории одного из гаражных кооперативов и пожар на территории одного из предприятий. Остальные повреждения выясняются", - написал он.

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