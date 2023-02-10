Стало известно, какую помощь ВСУ оказала Черногория с начала вторжения РФ
Украина с начала вторжения получила от Черногории военную помощь более чем на 10 млн евро.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию от Минобороны Черногории, которую приводит Vijesti.
Отмечается, что в первую партию вошло 7000 сухпайков, 500 шлемов, 300 бронежилетов и 600 бронепластин. Второй пакет военной помощи был больше, Черногория передала минометы 60 мм и 82 мм, а также советские переносные зенитно-ракетные комплексы "Стрела-2М".
Третий пакет помощи Украине оказался самым большим, на него страна потратила 8,24 млн евро. В него вошли 216 ПЗРК "Стрела-2М", 759 зенитных снарядов калибра 57 мм и около восьми тысяч снарядов калибра 76 мм, а также 2,3 миллиона патронов 7,62 мм.
В сентябре 2022 года Черногория отправила последний пакет военной помощи ВСУ, в него вошли запчасти для вертолетов Ми-8. В Минобороны страны сообщили, что ранее эта информация была засекречена на уровне НАТО.
Черногория заверила, что и дальше будет передавать Украине необходимую военную помощь, среди прочего рассматривается возможность принять на лечение раненых украинских военных.
Напомним, что правительство Черногории 5 декабря приняло решение о выделении Украине военной помощи, равной 11% военного бюджета страны.
Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 декабря, подписали общую декларацию о поддержке евроатлантических перспектив Украины.
Министр обороны Алексей Резников встретился с министром МВД Черногории Филиппом Аджичем. Последний подтвердил поддержку его страны по поводу желания Украины стать членом НАТО.
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