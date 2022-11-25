Черногория поддерживает желание Украины вступить в НАТО
Министр обороны Алексей Резников встретился с министром МВД Черногории Филиппом Аджичем. Последний подтвердил поддержку его страны по поводу желания Украины стать членом НАТО.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.
"Сегодня Украина борется за свободу всего европейского континента. Мы восхищаемся мужеством украинских защитников. Мы всегда рядом с вами. Наша страна является хорошим другом вашего народа. Черногория поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО. Мы будем вашими адвокатами не только на Балканах, но и в Альянсе и Европе", - заявил Аджич.
В ходе встречи стороны также подняли вопрос о предоставлении Украине дальнейшей поддержки в борьбе с Россией, а также реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.
Резников, со своей стороны. выразил благодарность Черногории за всестороннюю поддержку и помощь по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Альянс.
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