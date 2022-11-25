ua ru
Пт, 25 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Черногория поддерживает желание Украины вступить в НАТО

Новина українською →
Пятница 25 ноября 2022 14:33
Черногория поддерживает желание Украины вступить в НАТО Фото: Черногория поддерживает желание Украины вступить в НАТО (flickr.com)
Автор: Сергей Пышкин

Министр обороны Алексей Резников встретился с министром МВД Черногории Филиппом Аджичем. Последний подтвердил поддержку его страны по поводу желания Украины стать членом НАТО.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал Министерства обороны Украины.

"Сегодня Украина борется за свободу всего европейского континента. Мы восхищаемся мужеством украинских защитников. Мы всегда рядом с вами. Наша страна является хорошим другом вашего народа. Черногория поддерживает стремление украинцев стать полноправным членом НАТО. Мы будем вашими адвокатами не только на Балканах, но и в Альянсе и Европе", - заявил Аджич.

В ходе встречи стороны также подняли вопрос о предоставлении Украине дальнейшей поддержки в борьбе с Россией, а также реализации двусторонних проектов в оборонной сфере.

Резников, со своей стороны. выразил благодарность Черногории за всестороннюю поддержку и помощь по отстаиванию суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский призвал страны НАТО поддержать заявки Украины на вступление в ЕС и Альянс.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Черногория Война в Украине НАТО
NEWS
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
Свет, тепло, вода и транспорт: какая ситуация в Киеве к утру
DAILY
На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина На стороне Кремля. Почему Венгрия помогает России в войне против Украины