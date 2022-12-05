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Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО

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Черногория, Понедельник 05 декабря 2022 20:45
Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО Фото: Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО (GettyImages)
Автор: Татьяна Степанова

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 декабря, подписали общую декларацию о поддержке евроатлантических перспектив Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.

"Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник подписали общую декларацию о евроатлантической перспективе Украины", - говорится в сообщении.

Отмечено, что правительство пообещало поддерживать Украину военной и гуманитарной помощью, а также приемом украинских беженцев.

"Украина защищает ценности цивилизации, которая решила жить в мире и демократии. Мы надеемся на мир и верим, что он наступит. До того как это произойдет, вы можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Черногории", - подчеркнул Дритан Абазович.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Черногория поддерживает желание Украины вступить в НАТО.

Добавим, что в июне Украину посетили премьер-министр Абании Эди Рама и глава правительства Черногории Дритан Абазович. Они встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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