Фото: Черногория подписала с Украиной декларацию о поддержке ее вступления в НАТО (GettyImages)

Премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 5 декабря, подписали общую декларацию о поддержке евроатлантических перспектив Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Balkan Insight.