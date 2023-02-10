Стало відомо, яку допомогу ЗСУ надала Чорногорія від початку вторгнення РФ

Україна від початку вторгнення отримала від Чорногорії військової допомоги на понад 10 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію від Міноборони Чорногорії, яку приводить Vijesti.

Зазначається, що до першої партії увійшло 7000 сухпайків, 500 шоломів, 300 бронежилетів і 600 бронепластин. Другий пакет військової допомоги був більшим, Чорногорія передала міномети 60 мм і 82 мм, а також радянські переносні зенітно-ракетні комплекси "Стріла-2М".

Третій пакет допомоги Україні вияви явися найбільшим, на нього країна витратила 8,24 млн євро. У нього увійшли 216 ПЗРК "Стріла-2М", 759 зенітних снарядів калібру 57 мм і майже вісім тисяч снарядів калібру 76 мм, а також 2,3 мільйона патронів 7,62 мм.

У вересні 2022 року Чорногорія відправила останній пакет військової допомоги ЗСУ, до нього увійшли запчастини для гелікоптерів Мі-8. У Міноборони країни повідомили, що раніше ця інформація була засекречена на рівні НАТО.

Чорногорія запевнила, що і надалі передаватиме Україні необхідну військову допомогу, серед іншого розглядається можливість прийняти на лікування поранених українських військових.