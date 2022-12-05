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Правительство Черногории выделило Украине 11% собственного военного бюджета

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Черногория, Понедельник 05 декабря 2022 22:57
Правительство Черногории выделило Украине 11% собственного военного бюджета Фото: черногорское правительство предоставило Украине военную помощь из собственного военного бюджета (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Правительство Черногории сегодня, 5 декабря, приняло решение о выделении Украине военной помощи, равной 11% военного бюджета страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается в сообщении, это произошло после того, как премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали в видеоформате общую декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

После Бельгии и Чехии Черногория стала третьей страной НАТО, подписавшей упомянутую декларацию. При этом глава черногорского правительства подчеркнул, что Подгорица полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее право выбирать, в какие организации вступать.

"Уверен, что эта война завершится так, что Украина защитит свою территорию", - констатировал Абазович.

Сегодня, 5 декабря, РБК-Украина сообщало, что Черногория и Украина подписали общую декларацию о поддержке евроатлантических перспектив Украины.

Напомним, что в Черногории, которая имеет население 600 тысяч человек, находится более 10 тысяч беженцев из Украины.

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