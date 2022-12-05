Правительство Черногории выделило Украине 11% собственного военного бюджета

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода .

Как отмечается в сообщении, это произошло после того, как премьер-министр Черногории Дритан Абазович и президент Украины Владимир Зеленский подписали в видеоформате общую декларацию о евроатлантической перспективе Украины.

После Бельгии и Чехии Черногория стала третьей страной НАТО, подписавшей упомянутую декларацию. При этом глава черногорского правительства подчеркнул, что Подгорица полностью поддерживает территориальную целостность Украины и ее право выбирать, в какие организации вступать.

"Уверен, что эта война завершится так, что Украина защитит свою территорию", - констатировал Абазович.