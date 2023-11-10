Проевропейские партии Польши создали коалицию для формирования правительства

Проевропейские оппозиционные партии Польши достигли соглашения о коалиции. Это делает их на шаг ближе к приходу к власти после того, как они получили совокупное большинство в парламенте после выборов 15 октября.

Об этом заявил кандидат на пост премьер-министра Дональд Туск, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Мы готовы взять на себя ответственность за Польшу в ближайшие годы", - заявил Туск на пресс-конференции.

Проевропейский альянс охватывает весь политический спектр: партии расходятся во мнениях по вопросам, от государственных расходов до абортов. Но их лидеры заявляют, что их объединяет желание улучшить отношения с Брюсселем и разблокировать средства для Польши, замороженные из-за спора о верховенстве закона.

В документе стороны взяли на себя ряд обязательств, включая восстановление прозрачности государственных финансов и деполитизацию государственных компаний.

В соглашении также говорится, что коалиция отменит решение Конституционного трибунала от 2020 года, которое привело к почти полному запрету абортов.

Вопрос абортов является деликатным в альянсе, в который входят как католические социальные консерваторы, так и левые.

"Все нельзя свести к одному знаменателю", - заявил Владислав Косиняк-Камыш, лидер правоцентристской Польской крестьянской партии, которая участвовала в выборах в составе коалиции под названием "Третий путь".

"В нашем соглашении мы нашли общий знаменатель для вопросов, которые хотим реализовать. Они касаются: поддержки семей, сотрудников, предпринимателей, польской деревни, образования, здравоохранения и прав женщин", - сказал он.

Распределение постов

Согласно соглашению, Косиняк-Камыш будет занимать пост заместителя премьер-министра, как и Кшиштоф Гавковский от "Новых левых".

Роль спикера парламента будет разделена между Шимоном Головней из "Третьего пути" и Влодзимежем Чажасты из "Новых левых", причем каждый из них будет исполнять эту роль в течение двух лет.

Выборы в Польше

Парламентские выборы в Польше прошли 15 октября. По их результатам определятся 460 членов Сейма (нижняя палата) и 100 сенаторов (верхняя палата).

По итогам выборов оппозиция получает большинство: "Гражданская платформа" под руководством бывшего президента Европейского совета Дональда Туска набрала 30,70 % голосов при рекордной явке. Альянс "Третий путь" получил 14,40 %, а Левая партия - 8,6%.

Президент Анджей Дуда дал правящей националистической партии "Право и справедливость" первый шанс сформировать правительство. Но у ПиС нет большинства, а поскольку все остальные партии исключили сотрудничество с ней, ее задача кажется практически невыполнимой.