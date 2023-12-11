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Стало известно, когда новое правительство Польши начнет свою работу

Варшава, Понедельник 11 декабря 2023 23:43
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Стало известно, когда новое правительство Польши начнет свою работу Фото: Дональд Туск (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск вступит в свою должность утром 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы канцелярии президента Польши Гразины Игначак-Бандич в социальной сети X (Twitter).

Президент Польши Анджей Дуда официально примет присягу у нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском 13 декабря в 9 утра.

"По приглашению президента Польши Анджей Дуды, после голосования в Сейме, состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после получения вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 9:00 в Президентском дворце", - написала глава канцелярии президента Польши.

Избрание Туска премьер-министром

11 декабря польский Сейм отклонил вотум доверия предложенному правительству Матеушу Моравецкому.

Вечером 11 декабря Сейм Польши одобрил кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра. За избрание Туска премьером проголосовали 248 депутатов, против - 201, никто не воздержался.

Ранее мы писали, что Туск представил свое новое правительство Польши.

Кто такой Дональд Туск и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.

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