Стало известно, когда новое правительство Польши начнет свою работу

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск вступит в свою должность утром 13 декабря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы канцелярии президента Польши Гразины Игначак-Бандич в социальной сети X (Twitter).

Президент Польши Анджей Дуда официально примет присягу у нового правительства во главе с премьер-министром Дональдом Туском 13 декабря в 9 утра.

"По приглашению президента Польши Анджей Дуды, после голосования в Сейме, состоялась встреча с премьер-министром Дональдом Туском. Было решено, что после получения вотума доверия приведение к присяге нового правительства состоится в среду, 13 декабря, в 9:00 в Президентском дворце", - написала глава канцелярии президента Польши.

Na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda, po głosowaniu w Sejmie, doszło do spotkania z Premierem @donaldtusk. Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/cNH3o2kZfx — Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) December 11, 2023

Избрание Туска премьер-министром

11 декабря польский Сейм отклонил вотум доверия предложенному правительству Матеушу Моравецкому.

Вечером 11 декабря Сейм Польши одобрил кандидатуру Дональда Туска на пост премьер-министра. За избрание Туска премьером проголосовали 248 депутатов, против - 201, никто не воздержался.

Ранее мы писали, что Туск представил свое новое правительство Польши.

Кто такой Дональд Туск и что он говорил об Украине - читайте в материале РБК-Украина.