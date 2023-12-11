Стало відомо, коли новий уряд Польщі розпочне свою роботу
Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск вступить на свою посаду вранці 13 грудня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави канцелярії президента Польщі Гразіни Ігначак-Бандич у соціальній мережі X (Twitter).
Президент Польщі Анджей Дуда офіційно прийме присягу у нового уряду на чолі з прем'єр-міністром Дональдом Туском 13 грудня о 9-й ранку.
"На запрошення Президента Польщі Анджей Дуди, після голосування в Сеймі, відбулася зустріч із Прем'єр-міністром Дональдом Туском. Було вирішено, що після отримання вотуму довіри приведення до присяги нового уряду відбудеться у середу, 13 грудня, о 9:00 у Президентському палаці" , - написала голова канцелярії президента Польщі.
Na zaproszenie Prezydenta @AndrzejDuda, po głosowaniu w Sejmie, doszło do spotkania z Premierem @donaldtusk. Ustalono, że po uzyskaniu wotum zaufania, zaprzysiężenie nowego rządu odbędzie się w środę 13.12 o godz. 9:00 w Pałacu Prezydenckim. pic.twitter.com/cNH3o2kZfx— Grażyna Ignaczak-Bandych (@GIBandych) December 11, 2023
Обрання Туска прем'єр-міністром
11 грудня польський Сейм відхилив вотум довіри запропонованому уряду Матеуша Моравецького.
Увечері 11 грудня Сейм Польщі схвалив кандидатуру Дональда Туска на посаду прем'єр-міністра. За обрання Туска прем'єром проголосували 248 депутатів, проти – 201, ніхто не утримався.
Раніше ми писали, що Туск представив свій новий уряд Польщі.
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