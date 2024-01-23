Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после
Утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по городам Украины, в частности по Киеву. Украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 41 вражеских целей. Однако в результате ракетной атаки пострадали объекты инфраструктуры. Одним из них является известный в Киеве стадион "Локомотив".
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о стадионе и как он выглядит после ракетного удара.
Стадион "Локомотив" до и после удара
В результате удара разрушен фактически весь каркас стадиона. Сейчас он не подлежит дальнейшей эксплуатации.
Стадион "Локомотив" в Киеве разрушен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)
Но несмотря на то, что "Локо" потерпел значительные разрушения, а база клуба разбита, в киевском клубе заявили: "Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот локомотив не остановит никакая кац*пская нечисть!".
Известно, что три месяца тому назад на стадионе провели ремонтные работы. Кроме того, на базе СК "Локомотив" тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко "Медведи".
Что известно о стадионе "Локомотив"
Этот футбольный стадион является домашней ареной ФК "Локомотив", который выступает в украинской Второй лиге и является одним из самых известных и старейших футбольных клубов Киева.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
Спортивная арена была открыта 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала. Современное название получил в октябре 1935 года.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
В 2012 году "Локомотив" был реконструирован: стадион получил удобные пластиковые сиденья на трибунах и новейшее искусственное покрытие газона.
Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)
Кроме основного поля размером 104×68 м, за одними из ворот размещена дополнительная площадка меньшего размера с искусственным покрытием. Вокруг поля оборудованы беговые дорожки.
Кроме соревнований по футболу здесь проводятся матчи по регби и американскому футболу.
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