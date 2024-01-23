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Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Киев, Вторник 23 января 2024 11:09
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Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после Стадион "Локомотив" в Киеве до и после удара (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Юлия Гаюк

Утром 23 января россияне нанесли ракетный удар по городам Украины, в частности по Киеву. Украинским силам ПВО удалось сбить 21 из 41 вражеских целей. Однако в результате ракетной атаки пострадали объекты инфраструктуры. Одним из них является известный в Киеве стадион "Локомотив".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что известно о стадионе и как он выглядит после ракетного удара.

Стадион "Локомотив" до и после удара

В результате удара разрушен фактически весь каркас стадиона. Сейчас он не подлежит дальнейшей эксплуатации.

Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Стадион "Локомотив" в Киеве разрушен (фото: Виталий Носач / РБК-Украина)

Но несмотря на то, что "Локо" потерпел значительные разрушения, а база клуба разбита, в киевском клубе заявили: "Тренировочный процесс временно приостановлен, но этот локомотив не остановит никакая кац*пская нечисть!".

Известно, что три месяца тому назад на стадионе провели ремонтные работы. Кроме того, на базе СК "Локомотив" тренировался детский баскетбольный клуб Станислава Медведенко "Медведи".

Что известно о стадионе "Локомотив"

Этот футбольный стадион является домашней ареной ФК "Локомотив", который выступает в украинской Второй лиге и является одним из самых известных и старейших футбольных клубов Киева.

Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

Спортивная арена была открыта 2 августа 1925 года на месте стадиона для игр работников железнодорожного вокзала. Современное название получил в октябре 1935 года.

Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и послеЛегендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

В 2012 году "Локомотив" был реконструирован: стадион получил удобные пластиковые сиденья на трибунах и новейшее искусственное покрытие газона.

Легендарный стадион в Киеве пострадал из-за обстрелов: фото до и после

Стадион "Локомотив" в Киеве (фото: Википедия)

Кроме основного поля размером 104×68 м, за одними из ворот размещена дополнительная площадка меньшего размера с искусственным покрытием. Вокруг поля оборудованы беговые дорожки.

Кроме соревнований по футболу здесь проводятся матчи по регби и американскому футболу.

Ранее мы сообщали о том, что квартира Маси Найема пострадала в результате атаки РФ.

Смотрите также фото последствий обстрелов РФ в Соломенском районе столицы.

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