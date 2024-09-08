Однажды эти трибуны снова зашумят. Топ-5 самых современных стадионов Украины

Украина - мощное спортивное государство. В наших городах много современных стадионов, которые могут принимать спортивные состязания. Какие 5 стадионов Украины имеют самые большие размеры и интересную историю?

НСК "Олимпийский", Киев

История НСК "Олимпийский" берет свое начало с 1923 года, когда на его месте был построен "Красный стадион". В 1936 году он был радикально перестроен, однако открытие откладывалось из-за начала Второй мировой войны. Стадион неоднократно реконструировался, а в 1996 году он получил название "Олимпийский".

Капитальная модернизация к Евро-2012 сделала его самым современным стадионом Украины, способным вместить более 70 тысяч зрителей. После этого здесь прошел финал Лиги чемпионов 2018, что подтвердило его высокий класс. На сегодняшний день "Олимпийский" является одной из крупнейших арен Европы.

НСК "Олимпийский" (фото: Википедия)

Стадион "Металлист", Харьков

Стадион "Металлист" в Харькове был основан еще в 1926 году. В течение своей истории он носил несколько названий, таких как "Трактор" и "Дзержинец", прежде чем получить свое настоящее название в 1967 году.

В рамках подготовки к Евро-2012 стадион был полностью реконструирован, что позволило принимать матчи групповой стадии турнира. Количество мест насчитывает 40 003 человек. Однако после 2014 г. он временно стал домашней ареной донецкого "Шахтера", а с началом войны стадион был законсервирован.

Стадион "Металлист" (фото: Википедия)

Стадион "Арена Львов", Львов

"Арена Львов" была построена с нуля специально для проведения Евро-2012. Это один из самых новых стадионов Украины, открытый в октябре 2011 года. Первоначально планировалось назвать его "Лемберг", но это имя не прижилось среди львовян.

Стадион вмещает почти 35 тысяч зрителей, что делает его самым большим в Западной Украине. После Евро он стал домом для львовского "Руха" и использовался для матчей сборной Украины. Современная инфраструктура стадиона включает в себя парковку, фудкорты и удобства для зрителей.

Стадион "Арена Львов" (фото: Википедия)

Стадион "Черноморец", Одесса

Стадион Черноморец в Одессе был построен еще в 1925 году на месте бывшего кладбища. Первоначально он был известен как один из главных стадионов города, однако его современный вид появился после полной реконструкции к Евро-2012.

К сожалению, Одесса не была выбрана в качестве принимающего города, но стадион продолжал функционировать, став домом для футбольного клуба "Черноморец". Арена вмещает более 34 тысяч зрителей и является самым большим стадионом на Юге Украины. Сейчас здесь находится музей истории футбольного клуба.

Стадион "Черноморец" (фото: Википедия)

Стадион "Днепр Арена", Днепр

История "Днепр Арены" начинается с середины ХХ века, когда на месте нынешнего стадиона находился "Стадион Сталь", открытый в 1939 году. Однако из-за разных обстоятельств стадион закрыли, и его территория превратилась в рынок.

В 2005 году старый стадион был снесен, а в 2008 году на его месте построили новую современную арену. Тем не менее, город не получил матчи Евро-2012, но "Днепр Арена" стала главной ареной для местных клубов "Днепр" и "Днепр-1". Сегодня стадион имеет вместимость более 31 тысячи зрителей.

Стадион "Днепр Арена" (фото: dp.informator.ua)