Стало известно, где сборная Украины сыграет выездной матч против Франции в отборе на ЧМ-2026

Сборная Украины по футболу узнала место проведения своего выездного поединка против Франции в отборе на чемпионат мира-2026.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УЕФА.
Сборная Украины готовится к решающим матчам квалификационного турнира на ЧМ-2026. Пятый тур отбора подарит болельщикам настоящее зрелище: 13 ноября наша команда встретится с Францией.
Поединок состоится в Париже, на легендарном стадионе "Парк де Пренс" - домашней арене французского гранда ПСЖ. Начало матча в 21:45 по киевскому времени.
Стадион, вмещающий 48 583 зрителей, обещает создать незабываемую атмосферу.
Сборная Украины сыграет с Францией на "Парк де Пренс" (фото: facebook.com/uafukraine)
Эта игра станет предпоследней для команды Сергея Реброва в отборе. После выездного матча с Францией, 16 ноября, "сине-желтая" сборная завершит групповой этап домашней встречей с Исландией.
Украина начнет свой квалификационный путь 5 сентября домашним матчем против французов, который состоится в польском Вроцлаве.
Напомним, что нашими соперниками в группе D, кроме Франции, являются Азербайджан и Исландия.
1 тур - 05.09.2025: Украина - Франция (21:45)
2 тур - 09.09.2025: Азербайджан - Украина (19:00)
3 тур - 10.10.2025: Исландия - Украина (21:45)
4 тур - 13.10.2025: Украина - Азербайджан (21:45)
5 тур - 13.11.2025: Франция - Украина (21:45)
6 тур 16.11.2025: Украина - Исландия (19:00)
