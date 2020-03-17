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Метро в Харкові закривають з 17 березня

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 12:09
Метро в Харкові закривають з 17 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня

З 20:00 вечора 17 березня харківський метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня через коронавірус. Про це заявив мер міста Геннадій Кернес на своєму Telergam-каналі.

Крім того, за його словами, сьогодні о 15:00 буде проведена Комісія з надзвичайних ситуацій, на якій будуть вжиті всі необхідні заходи відповідно до постанови Кабміну.

"Сьогодні з восьмої вечора харківський метрополітен припиняє свою роботу до 3-го квітня", - написав він.

Нагадаємо, вчора Кабінет міністрів посилив карантинні заходи у зв'язку із загрозою поширення коронавірусу в Україні. Зокрема, уряд прийняв рішення закрити метро.

Разом з тим, РБК-Україна писало, що у Києві з 17 березня посилили обмеження у зв'язку з карантином: закрили всі ТРЦ, спортзали, салони краси, ресторани, бари; обмежили переміщення по місту і між іншими населеними пунктами; працюють банкомати, заправки, аптеки, продуктові магазини.

Також з 12 березня в Україні введений тритижневий карантин. Крім того, Україна з 16 березня закрила кордон для іноземців.

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