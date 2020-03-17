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Карантин в Україні: поліція контролюватиме громадський транспорт

Новини » Коронавірус     17.03.2020 - 11:39
Карантин в Україні: поліція контролюватиме громадський транспорт
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МВС заявили, що обмеженням руху громадського транспорту можна зупинити розповсюдження вірусу

Обмежити рух громадського транспорту в Україні наразі необхідно для того, щоб зупинити розповсюдження коронавірусу. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, передає прес-служба Міністерства внутрішніх справ.

За його словами, контролювати всі транспортні обмеження буде поліція.

"У нас є для цього всі важелі. Ми попереджаємо всіх власників пасажирських перевезень, що вони зобов’язані працювати за закону", - сказав заступник міністра.

Він також додав, що сподівається, що всі громадяни в державі будуть дослухатись та залишаться на самоізоляції.

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомляли, що в Україні поки що не запроваджуватимуть надзвичайну ситуацію в областях. На даний момент НС ввели тільки в Житомирській та Чернівецькій областях.

РБК-Україна писало, в Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що чотири людини в Україні заразилися коронавірусів всередині країни і вони не подорожували за кордон. У зв'язку з цим, Міністерство охорони здоров'я змінює алгоритм діагностики і виявлення заражених коронавірусом.

РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні для запобігання коронавірусу.

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