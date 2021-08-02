Стало відомо про можливі наслідки для керівництва УЗ після рішення РНБО

Після засідання Ради нацбезпеки і оборони , на якому уряду доручили провести кадрову перезавантаження в "Укрзалізниці", керівництво компанії, в тому числі так званий бек-офіс, може стати об'єктом кримінальних проваджень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delo .

Як повідомлялося раніше, до складу так званого бек-офісу, можуть входити колишній голова Держгеонадр Дмитро Кащук, його екс-радник Денис Жегалов, а також Дмитро Абрамович, який при попередньому міністрі інфраструктури Владиславі Криклію обіймав посаду першого заступника міністра, відповідального за УЗ.

Також в роботі "бек-офісу" бере участь Денис Пугач, який раніше на таких же умовах працював в Державній продовольчо-зерновій корпорації.

За даними РБК-Україна, значний вплив на керівництво УЗ також має Ігор Купранець, колишній заступник голови Нацполіціі і, колишній екс-директор департаменту захисту економіки.

Після п'ятничного рішення від керівництва УЗ нібито надійшла команда починати знищення документальних слідів роботи "тіньового" офісу, зокрема, електронного листування, логістичних журналів і так далі.

Видання також додає, що в матеріалах СБУ прямо вказані зловживання і схеми, які в спецслужбі вважають найбільш небезпечними. В першу чергу, мова йде про схеми, пов'язані з держзакупівлями.

Основні зловживання стосуються постачання запчастин і устаткування неналежної якості або зовсім невідомого походження. Гальмівні колодки, елементи верхньої будови колії, компоненти силових агрегатів тепловозів, елементи інтер'єрів приміських поїздів - це тільки частина корупційних закупівель, на які вказують в спецслужбі як на найбільш кричущі.

Ще один напрямок розслідувань стосується махінацій у фінансовій сфері. УЗ вже давно перебуває в борговій ямі (СБУ наводить цифру в 36 млрд грн. кредитного навантаження), в деякі місяці позики доводиться брати просто на виплату заробітної плати. Крім того, об'єктом уваги спецслужб також може стати змова з кредиторами УЗ щодо зловживань при видачі та розподілі коштів кредитів на розвиток інфраструктури компанії.