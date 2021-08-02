Стало известно о возможных последствиях для руководства УЗ после решения СНБО

После заседания Совета нацбезопасности и обороны , на котором правительству поручили провести кадровую перезагрузку в "Укрзализныце", руководство компании, в том числе так называемый бэк-офис, может стать объектом уголовных производств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Delo .

Как сообщалось ранее, в состав так называемого бэк-офиса, могут входить бывший глава Госгеонедр Дмитрий Кащук, его экс-советник Денис Жегалов, а также Дмитрий Абрамович, который при предыдущем министре инфраструктуры Владиславе Криклие занимал должность первого замминистра, ответственного за УЗ.

Также в работе "бэк-офиса" принимает участие Денис Пугач, который ранее на таких же условиях работал в Государственной продовольственно-зерновой корпорации.

По данным РБК-Украина, значительное влияние на руководство УЗ также имеет Игорь Купранец, бывший заместитель председателя Нацполиции и, бывший экс-директор департамента защиты экономики.

После пятничного решения от руководство УЗ якобы поступила команда начинать уничтожение документальных следов работы "теневого" офиса, в частности, электронной переписки, логистических журналов и так далее.

Издание также отмечает, что в материалах СБУ прямо указаны злоупотребления и схемы, которые в спецслужбе считают наиболее опасными. В первую очередь, речь идет о схемах, связанные с госзакупками.

Основные злоупотребления касаются поставок запчастей и оборудования ненадлежащего качества или вовсе неизвестного происхождения. Тормозные колодки, элементы верхнего строения пути, компоненты силовых агрегатов тепловозов, элементы интерьеров пригородных поездов - это только часть коррупционных закупок, на которые указывают в спецслужбе как на самые вопиющие.

Еще одно направление расследований касается махинаций в финансовой сфере. УЗ уже давно пребывает в долговой яме (СБУ приводит цифру в 36 млрд грн. кредитной нагрузки), в некоторые месяцы займы приходится брать попросту на выплату заработной платы. Кроме того, объектом внимания спецслужб также может стать сговор с кредиторами УЗ относительно злоупотреблений при выдаче и распределении средств кредитов на развитие инфраструктуры компании.