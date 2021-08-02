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РНБО вимагає змінити керівництво УЗ: теперішнє призвело компанію до дефолту

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Київ, Понеділок 02 серпня 2021 12:55
РНБО вимагає змінити керівництво УЗ: теперішнє призвело компанію до дефолту Фото: "Укрзалізниця" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Рада нацбезпеки і оборони ініціювала (РНБО) введення тимчасового управління на АТ "Укрзаліниці". Це пов'язано з критичним станом УЗ, яке загрожує нацбезпеці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на документ РНБО.

Згідно з цим документом, керівництво компанії не виконує показники по капітальним інвестиціям і темпам електрифікації ж/д. Це змушує компанію здійснювати закупівлю дизельного палива у Росії.

Також в РНБО звинувачують топ-менеджмент в недодаванні зарплат і неефективних закупівль. Зараз т.в.о. голови УЗ виконує Іван Юрик, якого неодноразово звинувачували в корупції і неефективному керівництві компанією.

У документі також сказано, що головна проблема УЗ - кредитні зобов'язання на 35,8 млрд грн і ще 19,1 млрд грн кредитів ДП ​​"Донецька залізниця".

Відзначається, що це загрожує технічного дефолту компанії. Критична ситуація на УЗ свідчить про загрози держбезпеки, що може привести до дестабілізації роботи критичних об'єктів ж/д галузі.

Тимчасове управління триватиме до тих пір, поки не оберуть голову правління, і не сформують орган управління компанії.

Як відомо, з початку року в УЗ відбулися вже дві паливні кризи, коли через дефіцит дизпалива рух поїздів опинялося під загрозою повної зупинки.

Генеральний директор Федерації роботодавців транспорту України Володимир Гусак звинуватив в паливних коллапсах керівництво компанії, яке не здатне до ефективного управління компанією, а глава Тимчасової слідчої комісії з УЗ Юлія Гришина заявила, що керівництво "Укрзалізниці" просто знущається над людьми, бюджетом і країною.

Раніше народний депутат, член комітету ВР з питань транспорту та інфраструктури, член ТСК Костянтин Бондарєв заявив, що нинішнє керівництво "Укрзалізниці" неефективно, тому главу правління і Наглядову раду необхідно змінити.

Він нагадав, що частина проблемних питань УЗ пов'язані безпосередньо з Юриком, який очолює компанію вже вдруге. Так, саме він раніше проводив так звану реструктуризацію боргів УЗ, в результаті чого ставки кредитів для УЗ виявилися в середньому в два рази вище, ніж на ринку.

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