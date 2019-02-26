Стало відомо точне місце проведення саміту Трампа та Кім Чен Ина

П'ятизірковий готель Sofitel Legend Metropole розташований в розкішній історичній будівлі 1901 року побудови

Саммит президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына пройдет в ханойском отеле Sofitel Legend Metropole. Об этом сообщает Youhap.

Как сообщается, это пятизвездочный отель, который расположен в роскошном историческом здании 1901 года постройки в центре Ханоя. Возле него находится президентский дворец.

Отметим, что Дональд Трамп и Ким Чен Ын уже прибыли во Вьетнам. Трамп приехал сегодня вечером и уже отправился в отель JW Marriott. Ким Чен Ын прибил еще утром. Встреча сторон состоится на этой неделе - в среду и четвер.

В Белом доме сообщили, что Трамп и Ким Чен Ын обсудят прогресс в денуклеаризации Корейского полуострова, о чем договорились еще на первом саммите в прошлом году. Южная Корея считает, что по итогам встречи може быть прекращение Корейской войны 1950-1953 годов.

Напомним, что США до сих пор считает угрозой КНДР. В частности, государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что существует угроза восстановление Северной Кореей ядерных программ. Также Помпео добавил, что сейчас денуклеаризация Корейского полуострова остается невозможной.