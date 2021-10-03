Стало відомо, коли СН обговорить перестановки в Кабміні

Стало відомо, коли фракція "Слуга народу" обговорить кадрові перестановки в Кабінеті міністрів України. Це відбудеться наступного тижня.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в монобільшості.

За словами джерела видання, питання кадрових перестановок в Кабінеті міністрів України буде окремо обговорюватися на засіданні фракції "Слуга народу", але вже в Києві.

Нагадаємо, що під час засідання фракції "Слуги народу" не обговорювали питання кадрових перестановок у Кабміні. Депутати зосередилися на питанні відставки спікера ВР.

Також повідомлялося, що поки що не відомо, хто займе місце Разумкова після його відставки. Про це РБК-Україна повідомили джерела.

Також відомо, коли відбудеться процедура відставки Разумкова. У "Слузі народу" зібрали для цього достатньо підписів.