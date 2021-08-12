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Молдова відправить військових на парад до Дня незалежності України

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Кишинів, Четвер 12 серпня 2021 21:54
Молдова відправить військових на парад до Дня незалежності України Фото: військові Молдови будуть на параді в Україні (flickr.com/usarmyeurope_images)
Автор: Дмитро Левицький

Молдова відправить своїх військовослужбовців на парад до Дня незалежності України, який 24 серпня відбудеться у Києві. Таку заяву зробив сьогодні міністр оборони Молдови Анатолій Носатий під час зустрічі з українським послом Марком Шевченком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони Молдови.

"У зв'язку з тривожною епідеміологічною ситуацією в регіоні, пов'язаною з коронавірусом, та для запобігання зараження персоналу Національна армія Молдови направить на захід обмежену кількість солдатів з роти почесного караулу", - заявили в міністерстві.

Також сторони обговорили важливість присутності українських та молдовських військових у багатонаціональних миротворчих навчаннях, направлених на покращення оперативної сумісності та обмін досвідом між арміями.

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