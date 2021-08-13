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Військові Чехії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності

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Київ, П'ятниця 13 серпня 2021 11:32
Військові Чехії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності Фото: військові Чехії візьмуть участь у параді до Дня Незалежності (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Військовослужбовці з Чехії візьмуть участь у параді з нагоди святкування Дня Незалежності України, який відбудеться у Києві 24 серпня. Країна відправить майже 30 своїх солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на HlidaciPes.org.

"Чеська армія надішле на ці урочистості 27 членів празької почесної варти, які будуть учасниками військового параду. Беручи участь у параді, ми показуємо, що ми високо цінуємо Україну як партнера, а також цінності незалежності як такої", - йдеться у повідомленні.

Крім того, спочатку планувалося, що міністр оборони Любомир Метнар прибуде до Києва на святкування, але в підсумку Чехію представлятимуть заступник міністра оборонної політики і стратегії Міністерства оборони Ян Гавранек і перший заступник начальника Генерального штабу генерал-лейтенант Яромир Зуна.

Нагадаємо, що Молдова також відправить своїх військовослужбовців на парад до Дня Незалежності.

Додамо, що вчора Збройні сили України показали підготовку до святкування 30-ї річниці Незалежності України.

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