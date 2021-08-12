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Марш армійців та військова техніка: як Міноборони проводить репетицію параду

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Україна, Четвер 12 серпня 2021 15:15
Марш армійців та військова техніка: як Міноборони проводить репетицію параду Фото: Міноборони показало репетицію параду до святкування Дня Незалежності (facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Марія Кучерявець

Збройні сили України показали підготовку до святкування 30-ї річниці Незалежності України. Під час репетиції армійці крокували злітною смугою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.

На фото та відео, опублікованих силовим відомством видно, як військовослужбовці та співробітники силових структур тренують новий стройовий крок.

Зокрема, армійці тренували піші парадні розрахунки.

Також під час репетиції була залучена військова техніка, кінологи зі службовими собаками також тренувалися до військового параду.

Фото: Міноборони показало репетицію параду до святкування Дня Незалежності (facebook.com/UkrainianLandForces)

Тренування піших парадних розрахунків до 30-ї річниці Незалежності України

Posted by Сухопутні війська ЗС України on Thursday, August 12, 2021

Нагадаємо, 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України.

Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.

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