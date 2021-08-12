Марш армійців та військова техніка: як Міноборони проводить репетицію параду
Збройні сили України показали підготовку до святкування 30-ї річниці Незалежності України. Під час репетиції армійці крокували злітною смугою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗС України.
На фото та відео, опублікованих силовим відомством видно, як військовослужбовці та співробітники силових структур тренують новий стройовий крок.
Зокрема, армійці тренували піші парадні розрахунки.
Також під час репетиції була залучена військова техніка, кінологи зі службовими собаками також тренувалися до військового параду.
Фото: Міноборони показало репетицію параду до святкування Дня Незалежності (facebook.com/UkrainianLandForces)
Тренування піших парадних розрахунків до 30-ї річниці Незалежності УкраїниPosted by Сухопутні війська ЗС України on Thursday, August 12, 2021
Нагадаємо, 24 серпня на центральній вулиці столиці відбудеться святковий парад Збройних сил України.
Заплановані заходи за участю представників і техніки всіх сил сектору безпеки і оборони України та країн-партнерів.