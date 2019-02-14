Сьогодні суд оголосить рішення по справі Супрун

Суддя вийде із нарадчої кімнати о 12:00

Судья Окружного административного суда Киева Сергей Каракашьян в четверг в 12.00 огласит решение по ходатайству Кабмина относительно отмены временного запрета Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

"Судья выйдет из совещательной комнаты в 12 часов 00 минут. Решение будет объявлено в зале судебного заседания", - говорится в сообщении.

Отметим, уже четвертый день судья по делу Супрун не выходит из совещательной комнаты. В суде это объяснили тем, что судья имеет большой объем материалов.

Напомним, 5 февраля 2019 года суд запретил Уляне Супрун совершать любые действия, направленные на реализацию полномочий министра здравоохранения Украины. Решение было принято по итогам рассмотрения иска нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука.

После этого Кабинет министров Украины 13 февраля принял распоряжение, которое позволяет Уляне Супрун выполнять обязанности министра здравоохранения Украины, в частности, подписывать документы по распределению лекарств и вакцин.