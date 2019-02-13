У суді пояснили, чому досі немає рішення по справі Супрун

Фото: Уляна Супрун в суді (РБК-Україна)

У Міністерстві охорони здоров’я можуть звернутись до суду за роз’ясненням

В Окружному адміністративному суді Києва пояснили, чому суддя Сергій Каракашьян досі перебуває у нарадчій кімнаті у справі т.в. о. міністра охорони здоров’я. Про це на брифінгу по справі Уляни Супрун заявив суддя спікер Богдан Санін.

"Суд чітко вже зазначив обсяг повноважень, які вона має і які вона не має. Весь інший обсяг повноважень,які були їй делеговані як першому заступнику міністр - зберігається. І апеляційна скарга щодо роз’яснення ухвали суду також не надходила", - сказав він.

За його словами, у Міністерстві охорони здоров’я можуть звернутись до суду за роз’ясненням.

"Щодо довгого перебування судді в нарадчій кімнаті. Це залежить від багатьох моментів. Суддя має врахувати всі позиції. Ми не знаємо той обсяг документів, який готує суддя Каракашьян. Ми сподіваємось, що сьогодні суддя вийде і оголосить рішення. Але це не є гарантія, що сьогодні це станеться", - сказав він.

Відзначимо, вже третій день суддя по справі Супрун не виходить з дорадчої кімнати.

РБК-Україна писало, що 5 лютого 2019 року суд заборонив Уляні Супрун вчиняти будь-які дії, спрямовані на реалізацію повноважень Міністра охорони здоров'я України. У той же час, Уляні Супрун не було заборонено здійснювати повноваження, делеговані їй як заступнику міністра. Рішення було прийнято за підсумками розгляду позову нардепа від Радикальної партії Ігоря Мосійчука.