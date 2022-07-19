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Новим керівником САП стане Олександр Клименко: що про нього відомо

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Вівторок 19 липня 2022 11:37
Новим керівником САП стане Олександр Клименко: що про нього відомо Фото: Олександр Клименко очолить САП (скрін відео 5 канал)
Автор: Анна Березина

Олександр Клименко очолить Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру України. 19 липня конкурсна комісія завершила процедуру призначення керівника відомства, що є однією з вимог щодо кандидатства України в ЄС. Остаточне затвердження кандидатури Клименка – за Офісом генпрокурора.

Що відомо про нового керівника САП – у матеріалі РБК-Україна.

Хто такий Олександр Клименко

Олександру Клименку 35 років. Здобув вищу освіту в харківській Національній юридичній академії імені Ярослава Мудрого.

У 2010 році розпочав роботу у правоохоронних органах столиці з посади слідчого, а потім – старшого слідчого.

З листопада 2015 року Клименко став старшим слідчим Національної поліції. Вів справи про розкрадання, зокрема, розслідував розкрадання коштів в "Укрзалізниці".

У 2016 році Олександр Клименко взяв участь у конкурсі з набору детективів до Національного антикорупційного бюро, за результатами якого отримав посаду. Згодом став старшим детективом, а з 2017 року керував відділом.

За період роботи в НАБУ Клименко розслідував гучні справи за участю колишнього народного депутата Олександра Онищенка, колишнього голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, заступника голови Офісу президента Олега Татарова. Був старшим групи прокурорів у справі колишнього заступника секретаря РНБО Олега Гладковського.

Переможець конкурсу на посаду голови САП

Після відставки Назара Холодницького у 2021 році стартував відбір на посаду керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури України. Олександр Клименко став одним із претендентів.

Конкурс включав тестування на знання законодавства, практичне завдання, проходження поліграфа та співбесід для перевірки доброчесності та професійної компетентності.

За результатами всіх етапів у фінал вийшло два кандидати. 21 грудня 2021 року комісія оприлюднила їхній рейтинг. Із 246 балами перше місце посів детектив НАБУ Олександр Клименко. На другому місці – прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк (229 балів).

Незважаючи на те, що переможця конкурсу фактично було визначено, комісія не могла офіційно затвердити на посаді нового керівника відомства до сьогоднішнього дня. Після оголошення висновку комісії остаточне рішення щодо призначення Олександра Клименка залишається за Офісом генпрокурора.

Зазначимо, що посилення боротьби з корупцією є однією із вимог Євросоюзу на подальшому шляху вступу України до ЄС.

Раніше голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила про необхідність в найкоротші терміни призначити керівників Спеціальної антикорупційної прокуратури та Національного бюро розслідувань.

Також 17 липня президент Володимир Зеленський закликав конкурсну комісію завершити процедуру призначення керівника САП за наслідками проведеного відбору.

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Генеральна прокуратура України САП
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