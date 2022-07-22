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Маріуполь - другий. По якому місту окупанти випустили найбільше ракет

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Київ, П'ятниця 22 липня 2022 10:54
Маріуполь - другий. По якому місту окупанти випустили найбільше ракет Фото: російські війська обстрілюють українські міста (ationalinterest.org)
Автор: Руслан Гаращенко

З початку повномасштабної війни російські окупаційні війська найчастіше били по Ізюму Харківської області. Ворог завдав по місту 476 ракетних ударів, знищивши його дощенту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова секретаря РНБО Олексія Данилова в ефірі телемарафону.

"Найбільше ракетних атак у нас було на місто Ізюм. Ми бачимо, що 476 ракетних ударів було по Ізюму, а Маріуполь знаходиться на другому місці, далі Миколаїв", - сказав Данилов.

Варто відзначити, що Ізюм був окупований російськими військами на початку квітня. Бої за Ізюмський район тривають і сьогодні.

Нагадаємо, що російська армія продовжує наносити масовані удари по Миколаєву і області. Зокрема, в ніч на четвер, 21 липня, російські окупанти випустили сім ракет С-300 по Миколаєву. В результаті одна людина отримала поранення.

Також 18 липня ворог вдарив по Корабельному району Миколаєва касетними снарядами. В результаті атаки поранення отримали дві людини.

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