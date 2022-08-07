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Названа єдина область України, в яку не прилітали ракети з початку війни

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Чернівецька область, Неділя 07 серпня 2022 09:53
Названа єдина область України, в яку не прилітали ракети з початку війни Фото: перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Єдиною областю в Україні, де не було "прильотів" від початку повномасштабного російського вторгнення, є Чернівецька. Найбільше ж від атак постраждали Луганська та Донецька області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника міністра внутрішніх справ Євгена Єніна в ефірі телемарафону.

"Якшо говорити про ті області, які страждають від російських снарядів найбільше, то це Донецька, яку обстріляли понад 3 тисячі разів, Луганська - 4 тисячі разів, Миколаївська - 700 разів. Залишається одна єдина область, в яку слава Богу поки що не прилітало, це Чернівецька область", - розповів він.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов розповів, по якому місту окупанти випустили найбільше ракет.

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