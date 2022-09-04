Сили ППО зранку збили дві російські ракети
Фото: ЗСУ збили дві ракети у двох областях України (Getty Images)
Українські військові сьогодні зранку збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" та "Південь".
Одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу - у небі над Миколаївською областю. Крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 окупанти випустили з винищувача Су-35.
"Загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали військові.
Нагадаємо, ЗСУ у Дніпропетровській області знищили ворожий безпілотник, яким окупанти проводили повітряну розвідку.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.