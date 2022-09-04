Сили ППО зранку збили дві російські ракети

Фото: ЗСУ збили дві ракети у двох областях України (Getty Images)

Українські військові сьогодні зранку збили дві ворожі ракети у Дніпропетровській та Миколаївській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряне командування "Схід" та "Південь".

Одну з російських ракет збили в районі Кривого Рогу, а іншу - у небі над Миколаївською областю. Крилату ракету класу "повітря-поверхня" Х-59 окупанти випустили з винищувача Су-35. "Загроза ракетних ударів залишається високою, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - закликали військові.