Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Стало відомо, як використовувалися дані Facebook на виборах у США

НовиниПолітика    27.03.2018 - 19:19
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)
Фото: Facebook (cybercrime.gov.ua)

Дані користувачів Facebook використовувалися в розсилці політичної реклами

Дані про користувачів Facebook використовували у передвиборній кампанії Трампа. Про це заявив колишній працівник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі у вівторок, 27 березня, під час виступу перед Комітетом з цифровим, культурних, медійних та спортивних питань у парламенті Великобританії, передає CNBC.

Зокрема, за його словами, Cambridge Analytica використовувала дані користувачів Facebook для допомоги передвиборному штабу Трампа. Зокрема, фірма незаконно отримала дані 50 млн користувачів Facebook. Ці дані використовувалися для з'ясування політичних уподобань виборців і показу їм політичної реклами.

"Я не думаю, що інформаційні операції у військовому стилі сприяють будь-якого демократичного процесу ", - зазначив він під час виступу перед парламентом.

За його словами, власником так званої ідеї був екс-стратег президента США Дональда Трампа Стів Беннон.

"Ми використовували недосконалість програмного забезпечення Facebook для збору мільйонів профілів і побудови моделей, які дозволяли нам пізнавати людей і застосовувати ці знання", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Facebook Марк Цукерберг відмовився виступити в парламенті Великобританії і відповісти на запитання депутатів щодо зловживань даних користувачів.

Глава соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розмістив в найбільших газетах Великобританії вибачення за витік даних користувачів.

Повідомляється, що з вибаченнями Цукерберга сьогодні вийшли недільні номери таких газет, як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph. В опублікованій заяві Цукерберг зазначив, що витік даних користувачів Facebook була пов'язана з додатком з тестами.

Єврокомісія дала Facebook два тижні на пояснення причин витоку даних Капіталізація Facebook за тиждень впала на 58 млрд доларів
Теги публікації: Facebook, выборы, Дональд Трамп  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
Історик з РФ пояснив, чому українська мова перевершує російський
"Наші діти горіли, а ми просто спостерігали": родичі загиблих розповіли про пожежу в Кемерово
У Києві співробітник патрульної поліції оригінально покарав порушників ПДР (відео)
Пожежа в Кемерово: у Києві під посольство Росії принесли квіти та іграшки (фото)
On Top