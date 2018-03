Стало відомо, як використовувалися дані Facebook на виборах у США

Дані користувачів Facebook використовувалися в розсилці політичної реклами

Дані про користувачів Facebook використовували у передвиборній кампанії Трампа. Про це заявив колишній працівник Cambridge Analytica Крістофер Уайлі у вівторок, 27 березня, під час виступу перед Комітетом з цифровим, культурних, медійних та спортивних питань у парламенті Великобританії, передає CNBC.

Зокрема, за його словами, Cambridge Analytica використовувала дані користувачів Facebook для допомоги передвиборному штабу Трампа. Зокрема, фірма незаконно отримала дані 50 млн користувачів Facebook. Ці дані використовувалися для з'ясування політичних уподобань виборців і показу їм політичної реклами.

"Я не думаю, що інформаційні операції у військовому стилі сприяють будь-якого демократичного процесу ", - зазначив він під час виступу перед парламентом.

За його словами, власником так званої ідеї був екс-стратег президента США Дональда Трампа Стів Беннон.

"Ми використовували недосконалість програмного забезпечення Facebook для збору мільйонів профілів і побудови моделей, які дозволяли нам пізнавати людей і застосовувати ці знання", - зазначив він.

Нагадаємо, як повідомлялося раніше, глава Facebook Марк Цукерберг відмовився виступити в парламенті Великобританії і відповісти на запитання депутатів щодо зловживань даних користувачів.

Глава соціальної мережі Facebook Марк Цукерберг розмістив в найбільших газетах Великобританії вибачення за витік даних користувачів.

Повідомляється, що з вибаченнями Цукерберга сьогодні вийшли недільні номери таких газет, як The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express і Sunday Telegraph. В опублікованій заяві Цукерберг зазначив, що витік даних користувачів Facebook була пов'язана з додатком з тестами.