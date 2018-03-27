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Цукерберг не будет выступать в парламенте Британии в связи с утечкой данных из Facebook

НовостиОбщество    27.03.2018 - 13:43
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com zuck)
Фото: Марк Цукерберг (facebook.com zuck)

Пояснения сенаторам даст его заместитель

Основатель и глава крупнейшей социальной сети Facebook Марк Цукерберг не будет выступать в британском парламенте в связи с утечкой данных пользователей соцсети. Об этом сообщает The Independent.

Как сообщается, вместо Цукерберга на вопросы сенаторов ответит один из его заместителей.

Таков был ответ на письмо, направленное Цекурбергу председателем комитета британского парламента по вопросам цифровых технологий, культуры, медиа и спорта Дамианом Коллинзом, в котором он пригласил основателя Facebook явиться в британский парламент в кратчайшие сроки и дал время на ответ до вечера понедельника.

Ответ на письмо, датированное 26 марта, был подписан двумя высокопоставленными работниками Facebook, которые работают с Цукербергом более 10 лет. В компании отметили, что крайне серьезно воспринимают обвинения в свой адрес.

Напомним, ранее Цукерберг разместил в крупнейших газетах Британии извинения за утечку данных Facebook.

В то же время, прокуратура Рима согласилась начать расследование по Cambridge Analytica после сообщений о том, что компания использовала данные, собранные с Facebook.

Компанию обвиняют в использовании персональных данных пользователей сети для влияния на исход президентских и парламентских выборов во многих странах мира.

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Теги публикации: Марк Цукерберг, Великобритания, данные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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