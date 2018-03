Цукерберг разместил в крупнейших газетах Британии извинения за утечку данных Facebook

Номера крупнейших британских и американских газет вышли с извинениями Цукерберга

Глава социальной сети Facebook Марк Цукерберг разместил в крупнейших газетах Великобритании извинения за утечку данных пользователей, передает издание Politico.

Сообщается, что с извинениями Цукерберга сегодня вышли воскресные номера таких газет, как The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express и Sunday Telegraph. В опубликованном заявлении Цукерберг отметил, что утечка данных пользователей Facebook была связана с приложением с тестами.

"Мы отвечаем за защиту вашей информации. Если мы не можем этого сделать, мы не заслуживаем этой работы…Это разрушение доверия, и мне жаль, что тогда мы не сделали больше. Сейчас мы принимаем меры, чтобы этого не повторилось снова", - говорится в заявлении Цукерберга.

Также сообщается, что аналогичные публикации вышли в американских газетах The New York Times, Washington Post и Wall Street Journal.

Напомним, ранее в ЕС потребовали объяснений от Цукерберга. В частности, еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова назвала "ужасающим" тот факт, что данные 50 млн пользователей могли быть с легкостью использованы для политической выгоды.

Отметим, ранее выяснилось, что британская аналитическая фирма Cambridge Analytica злоупотребляла большими объемами данных Facebook в интересах некоторых политиков, в том числе нынешнего президента США Дональда Трампа. Также сообщалось, что данные пользователей Facebook использовались в ходе кампании за выход Британии из Европейского союза.